ВЦИОМ: послание президента вызвало положительные эмоции у 73% россиян

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Более 80% жителей России осведомлены о самом факте послания президента Федеральному собранию, при этом 73% респондентов заявили, что послание вызвало у них положительные эмоции. Такие данные привел в пятницу на пресс-конференции в Москве генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

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"82% опрошенных сказали, что информированы о самом факте послания, в том числе 34% хорошо об этом знают. Это несколько выше, чем в прошлом году, тогда общая доля информированных была около 78%", - сказал Федоров.

По его словам, 19% респондентов отметили, что внимательно следили за выступлением президента в прямом эфире, еще 41% узнали об основных идеях послания от журналистов.

"34% посчитали, что все выступление было интересным, 28% считают, что большая часть послания была интересной", - добавил Федоров. Он уточнил, что еще 16% опрошенных признали интересными отдельные части послания. По данным социологов, в общей сложности 73% респондентов заявили, что послание "вызвало у них положительные эмоции". В частности, респонденты отметили такие эмоции как надежда, уважение, доверие, уверенность в завтрашнем дне и гордость.

Федоров уточнил, что больше всего опрошенным понравились инициативы в сфере демографии - выплаты семьям, расширение программы материнского капитала и другие. "Это самый резонансный пункт послания - 44%", - отметил глава ВЦИОМ. На втором месте находятся инициативы в сфере образования (15%), на третьем месте - конституционные изменения (10%).

По словам Федорова, данные были получены в ходе опроса "ВЦИОМ-Спутник", который состоялся 16 января с участием более 1,6 тыс. человек в 80 регионах страны.