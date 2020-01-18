Эксперты: система здравоохранения в РФ тратит более 1,3 трлн рублей в год на курильщиков

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Годовые затраты российской системы здравоохранения на курильщиков в стране составляют более 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд). Это следует из данных исследования Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково", имеющихся в распоряжении ТАСС.

Почти совсем без табака. Какие меры по борьбе с курением предложил Минздрав

При этом, в Израиле такие расходы насчитывают $482 млн, в США - $170 млрд, а в Канаде - $16,2 млрд. По данным исследователей, на курящих людей в России расходуется на 28,8% средств больше, чем на некурящих.

"Отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год", - отметила директор центра Наталья Комарова.

Кроме того, в исследовании отмечается, что около 15,1% смертельных исходов связанны именно с ним. Более того, у мужчин более 24% смертей случается из-за курения, а у женщин - 5,1% и, при этом, 2,7% - от пассивного курения.

Борьба с курением в России

22 ноября 2019 года правительство утвердило антитабачную концепцию Минздрава РФ до 2035 года, которая распространяется не только на сигареты, но также и на вейпы и системы нагревания табака.

Концепция предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%. Минздрав России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в течение шести месяцев должен разработать план реализации концепции и внести его в правительство.