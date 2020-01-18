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На Балтийском флоте прошел Марш памяти о погибших на Северном Кавказе морских пехотинцах

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов подчеркнул, что и спустя четверть века на флоте помнят боевых товарищей, их подвиги, а нынешнее поколение является достойными продолжателями боевых традиций

КАЛИНИНГРАД, 18 января. /ТАСС/. Марш в память о погибших при выполнении боевых задач по наведению конституционного порядка на территории Северо-Кавказского региона в 1995 году морских пехотинцах прошел на Балтийском флоте (БФ).

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Военнослужащие 336-й гвардейской бригады морской пехоты под Андреевским флагом колонной прошествовали от места дислокации соединения в Балтийске Калининградской области по центральным улицам города, держа в руках портреты героев-сослуживцев, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

Шествие "черных беретов" приурочено к Дню памяти морских пехотинцев, который установлен на флоте постановлением военного совета БФ и отмечается ежегодно 18 января. 18 января 1995 года личный состав отдельного десантно-штурмового батальона 336-й гвардейской бригады морской пехоты, выполняя боевую задачу по наведению конституционного порядка в Чеченской Республике, при штурме президентского дворца в Грозном понес тяжелые потери - погибли 16 воинов-гвардейцев. Дворец был взят. Всего с января по июль 1995 года из двух сменных составов батальона в боях с бандформированиями погибли 46 человек, 125 военнослужащих получили ранения. Более тысячи морских пехотинцев за проявленные в боях мужество и отвагу были награждены орденами и медалями, пятерым гвардейцам присвоено звание Героев России.

"Марш памяти предварил митинг, который состоялся у мемориала погибшим морским пехотинцам, установленном на территории прославленной гвардейской бригады на добровольные пожертвования сослуживцев, ветеранов морской пехоты. К подножию памятника, на гранитных плитах которых начертаны имена павших воинов, участники памятной акции - представители командования флотом, военнослужащие, ветераны бригады, родные и близкие погибших пехотинцев - возложили Гирлянду Славы, живые цветы", - рассказал Мартов.

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Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов подчеркнул, что и спустя четверть века на флоте помнят боевых товарищей, их подвиги, а нынешнее поколение является достойными продолжателями боевых традиций гвардейцев, следуя главному девизу морпехов: "Там, где мы, там - победа!". Он отметил также, что именами морских пехотинцев названы улицы в Балтийске и Калининграде, имя в ту пору командира бригады и Героя России Евгения Кочешкова присвоено малому десантному кораблю на воздушной подушке, входящему в боевой состав Балтийского флота.

Настоятель Кафедрального Свято-Георгиевского морского собора Балтийского флота архимандрит Софроний и настоятель храма-часовни Александра Невского в соединении морской пехоты иерей Константин Киосев отслужили молебен по погибшим воинам.

В Доме офицеров флота в Балтийске, где завершился марш, пройдет памятный вечер "Вспомним всех поименно". С концертом памяти также выступит известный флотский ансамбль "Черные береты", который был создан морскими пехотинцами - участниками боевых действий на Северном Кавказе.

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