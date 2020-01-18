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Акция "Гудок прорыва" состоялась в Ленобласти ко Дню прорыва блокады Ленинграда

Водители на Ладожском мосту дали символический гудок, звучавший в течение 10 минут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Акция "Гудок прорыва", посвященная 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, состоялась на Ладожском мосту в Кировском районе Ленинградской области, где была прорвана блокада. Водители, проезжающие по путепроводу, дали символический гудок, звучавший в течение 10 минут, сообщает пресс-служба областного правительства.

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"К патриотической акции, проходящей в Кировском районе, присоединился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Гудок в месте прорыва звучал в течение 10 минут. Волонтеры Победы выстроились на мосту с флагами, ознаменовав финал одного из самых значимых сражений Красной армии", - говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Акция "Гудок прорыва" состоялась впервые. "Это возможность напомнить каждому, кто, может, не думает о сегодняшнем дне как о дне прорыва блокады Ленинграда, о том, что было такое событие 77 лет назад", - цитируют слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

После завершения "Гудка прорыва", состоялась торжественная акция "На рубеже бессмертия" у музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда". Ветераны Великой отечественной войны, волонтеры, школьники и жители Ленинградской области приняли участие в торжественно-траурном митинге, почтили память погибших солдат минутой молчания и возложили цветы. Для гостей праздника был организован концерт творческих коллективов и угощение полевой кухни.

Наступательная операция "Искра" по прорыву блокады Ленинграда была предпринята советскими войсками в январе 1943 года. Благодаря одновременным ударам Ленинградского и Волховского фронтов 18 января удалось прорвать кольцо блокады, что позволило улучшить снабжение осажденного города.

Операция имела важное стратегическое значение и стала переломным моментом в битве за Ленинград. Замысел нацистов взять город измором был сорван. Инициатива боевых действий на ленинградском направлении перешла к Красной армии. Полностью блокада города была снята 27 января 1944 года.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
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