Власти Китая выявили еще 17 случаев заболевания новым типом пневмонии

ПЕКИН, 19 января. /ТАСС/. Китайские власти зарегистрировали на территории страны еще 17 случаев пневмонии нового типа. Об этом сообщил в воскресенье комитет по вопросам гигиены и здравоохранения города Ухань, где выявлена вспышка заболевания.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По его данным, всем поступившим инфицированным оказана медицинская помощь. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Согласно официальному заявлению, к настоящему моменту всего выявлено 62 случая заражения данным коронавирусом, 19 заболевших уже выписаны из больницы.

В комитете также предупредили, что число случаев заражения в ближайшем будущем может возрасти.

"В ходе проведения соответствующей работы и осуществления контроля за распространением вируса число выявляемых случаев заболевания может продолжить возрастать", - говорится в распространенном заявлении ведомства.

В нем также отмечается, что компетентные органы Китая интенсивно работают на данной проблемой и уже предприняты меры по усовершенствованию технологий, которые позволят более эффективно выявлять новые случаи заболевания. Одновременно в лабораторных условиях ведется изучение образцов вируса.