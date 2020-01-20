В Южной Корее подтвердили первый случай заболевания новым типом пневмонии

СЕУЛ, 20 января. /ТАСС/. Республика Корея подтвердила первый случай заболевания в стране пневмонией, вызванной новым видом коронавируса. Об этом сообщил в понедельник национальный Центр контроля и профилактики заболеваний.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Речь идет о гражданке КНР, прибывшей авиарейсом из Китая в южнокорейский международный аэропорт в Инчхоне. Установлено, что на прошлой неделе она посещала китайский город Ухань (административный центр провинции Хубэй, Центральный Китай), где произошла вспышка заболевания. Пациентка изолирована и проходит курс лечения в госпитале города Инчхон.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, общее число зараженных в городе Ухань достигло 198 человек. К настоящему времени зафиксированы три летальных исхода. 25 человек выписаны, 170 находятся на лечении в медицинских учреждениях. Состояние 35 оценивается как тяжелое, девять человек находятся в критическом состоянии, у 126 пациентов легкая форма заболевания. Еще 90 человек находятся на карантине.

В Таиланде и Японии зафиксировано по одному подтвержденному случаю заражения человека коронавирусом 2019-nCoV. В Сингапуре шесть человек были госпитализированы с подозрением на пневмонию нового типа, однако их диагноз не подтвержден.