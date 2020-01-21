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Случаи заболевания новым типом пневмонии

CNN: в США начали разработку вакцины против пневмонии нового типа

Клинические исследования разрабатываемой вакцины могут занять несколько месяцев

ТАСС, 21 января. Национальные институты здоровья США (NIH) начали работу над созданием вакцины против пневмонии нового типа, вспышка которой была зарегистрирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань, после чего ее распространение продолжилось. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN.

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"NIH предпринимают первые шаги по разработке вакцины", - приводит телеканал слова главы Национальных институтов аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фоци.

По его словам, клинические исследования разрабатываемой вакцины могут занять несколько месяцев, и только через год ее смогут применять на практике.

В свою очередь специалист по вакцинам из Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне (штат Техас) Питер Хотес рассказал, что над разработкой препарата также трудится группа ученых из Техаса, Нью-Йорка и Китая.

Теги
СШАКитайСлучаи заболевания новым типом пневмонии
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