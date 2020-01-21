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Случаи заболевания новым типом пневмонии

Российский экспресс-тест на выявление коронавируса нового типа будет готов в феврале

К настоящему моменту зафиксировано 224 случая заболевания пневмонией, вызванной этим вирусом

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России в феврале закончит работу над экспресс-тестом для выявления обнаруженного в Китае нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале.

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"В феврале Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершит создание экспресс-теста на выявление нового коронавируса, о котором сегодня много говорят в СМИ. Это хороший пример стратегии направленной поддержки приоритетных научных исследований, применяемой министерством", - говорится в сообщении.

Он отметил, что другим таким примером была отечественная вакцина против лихорадки Эбола. Она стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной такого уровня.

К настоящему моменту зафиксировано 224 случая заболевания новым типом пневмонии в Ухане, Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун на юге КНР. Умерли трое заболевших.

Теги
РоссияКитайСлучаи заболевания новым типом пневмонии
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