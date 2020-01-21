Подачу электроэнергии в дома более 14 тыс. жителей Воронежа восстановили

ВОРОНЕЖ, 21 января. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные бригады устранили в Воронеже обрыв линии электропередачи, из-за которого утром во вторник более 14 тыс. человек остались без света, воды и тепла. В настоящее время подача электроэнергии восстановлена, сообщил ТАСС оперативный дежурный управления ГО И ЧС по Воронежу.

"Аварию устранили. Все запустили, все нормально", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в дома вернули свет, воду и тепло.

В Воронеже во вторник около 06:00 (мск) произошел обрыв на линии электропередачи, в зону отключения электроэнергии, теплоснабжения и водоснабжения попали одна школа и 15 многоэтажных домов в жилом комплексе "Московский квартал". В жилом комплексе высота домов составляет от 10 до 25 этажей, в них проживают 14,375 тыс. человек. Всего в Воронеже насчитывается более 1,1 млн жителей.