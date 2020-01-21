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Случаи заболевания новым типом пневмонии

СМИ: в аэропорту на востоке Индии усилен контроль из-за пневмонии нового типа

Для пассажиров и членов экипажа, прибывающих из Китая, выделены специальные зоны

ТАСС, 21 января. Власти Индии объявили о введении повышенных мер контроля в международном аэропорту Калькутты на востоке страны в связи с риском распространения пневмонии, вызванной обнаруженным в Китае новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом во вторник сообщает издание The Times of India.

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"Мы выделили специальные зоны для пассажиров и членов экипажа, прибывающих из Китая, - заявил директор аэропорта Каушик Бхаттачарджи. - Мы просим их пройти проверку сканером, который выявляет у людей повышенную температуру. При обнаружении у них симптомов лихорадки они будут направлены в инфекционный госпиталь".

По его словам, администрация аэропорта пока не зафиксировала признаков заболевания новым типом пневмонии среди прибывающих.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. На текущий момент в стране зафиксировано 224 случая заболевания, скончались четыре человека.

Теги
ИндияКитайСлучаи заболевания новым типом пневмонии
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