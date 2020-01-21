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Китайская вирусная пневмония

В Сингапуре не подтвердили новый тип пневмонии у пациентов, помещенных ранее под карантин

С 22 января в республике усиливается санитарный контроль

СИНГАПУР, 21 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Сингапура подтвердило негативные результаты на пневмонию нового типа у семерых пациентов, поступивших в различное время в больницы города-государства. Об этом сообщается в распространенном во вторник заявлении ведомства.

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"Проведенные анализы, в том числе и госпитализированной во вторник 44-летней гражданки Сингапура, побывавшей в китайском городе Ухань, а также других шести пациентов дали негативный результат на наличие нового типа коронавируса 2019-nCoV", - говорится в заявлении.

Между тем, как сообщили в Минздраве, "с 22 января усиливается санитарный контроль, что подразумевает помещение под карантин любого пациента, который побывал в Китае и обратился за медицинской помощью с соответствующими симптомами". Ранее такое правило действовало только на тех, кто посещал Ухань за последние две недели.

Представили ведомства также отметили, что "несмотря на отсутствие заболевших в Сингапуре, власти ожидают роста числа подозрительных случаев, учитывая большой объем пассажиропотока через республику".

Теги
СингапурКитайКитайская вирусная пневмония
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