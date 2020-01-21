Минздрав Сербии усилит меры безопасности на границах в связи с коронавирусом в Китае

БЕЛГРАД, 21 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Сербии усилит меры безопасности на погранпереходах в связи с коронавирусом в Китае. Об этом сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения страны Златибор Лончар.

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"Мы усилим контроль на пограничных переходах, как в воздушных гаванях, так и на других КПП. В настоящий момент для Сербии нет причин для паники", - заявил он.

Министр также призвал граждан "отказаться от поездок в Китай без крайней необходимости, а в случае появления симптомов заболевания немедленно обращаться к медикам".