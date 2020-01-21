Защита Каковкина будет настаивать на полной отмене приговора

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. Защита бизнесмена Андрея Каковкина, включенного в "лондонский список" уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, будет настаивать на полной отмене приговора по уголовному делу. Об этом во вторник журналистам сообщила его адвокат Ольга Селихова.

Во вторник Ростовский областной суд изменил назначенное Каковкину наказание в виде трех лет лишения свободы на условное с испытательным сроком два года. "То, что сегодня суд изменил наказание, когда человек три месяца просидел в следственных изоляторах города Ростова и сейчас Новочеркасска, дает ему возможность завтра выйти на свободу и в дальнейшем, естественно, мы будем обжаловать в суд кассационной инстанции", - сообщила она.

Каковкин стал первым фигурантом "лондонского списка" Титова, который вернулся из-за рубежа в Россию в феврале 2018 года. 23 октября 2019 года приговором Кировского районного суда Ростова-на-Дону он был осужден за мошенничество и приговорен к трем годам лишения свободы. Во вторник Ростовский областной суд рассматривал апелляционную жалобу на это решение суда.

"Для привлечения человека к уголовной ответственности нужны признаки, нужен состав преступления, в противном случае это скатывается в то, что любой гражданско-правовой спор заканчивается тем, что необоснованно возбуждаются уголовные дела", - отметила адвокат.