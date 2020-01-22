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Суд Кубани подтвердил административный арест бойца Александра Емельяненко

Спортсмена привлекли к ответственности по статье о мелком хулиганстве

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко поместили в изолятор временного содержания на семь суток на основании решения Анапского районного суда о его привлечении к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда в среду.

Ранее источник в правоохранительных органах Краснодарского края сообщил ТАСС, что суд в Анапе во вторник арестовал на семь суток российского бойца ММА Александра Емельяненко, официальных комментариев от ГУ МВД России по Краснодарскому краю не поступало. Ранее сообщалось, что Емельяненко 3 апреля проведет бой против соотечественника Магомеда Исмаилова на турнире Absolute Championship Akhmat в Москве. На протяжении нескольких дней Емельяненко проводил тренировки в Анапе.

"Решение было вынесено Анапским районным судом, ему назначено семь суток административного ареста по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), он водворен в изолятор временного содержания", - сказали в пресс-службе.

В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА.

Теги
РоссияКраснодарский край
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