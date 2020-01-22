Хабаровский Роспотребнадзор опроверг сведения об обнаружении коронавируса у туриста из КНР

ТАСС, 22 января. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю опровергло появившуюся в СМИ информацию об обнаружении на территории региона случая заболевания, связанного со смертельным коронавирусом из Китая. Об этом в среду сообщила ТАСС руководитель управления Татьяна Зайцева.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По информации телеканала "Рен ТВ", в Хабаровске с авиарейса сняли пассажира из-за подозрения на заражение коронавирусом: у гражданина Китая наблюдались все признаки болезни, в том числе повышенная температура. Сейчас, по данным телеканала, он находится в больнице.

"Никаких случаев пневмонии или коронавируса у нас не зафиксировано", - сообщила Зайцева и добавила, что в регионе ведется постоянный мониторинг прибывающих из Китая туристов, в том числе с использованием тепловизоров.

По словам Зайцевой, с начала года в ходе проверки тепловизором был зафиксирован один случай повышенной температуры. Однако обследование показало, что человек болен обычным гриппом.