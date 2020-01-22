Пензенского депутата оштрафовали за наличие поддельного удостоверения Генпрокуратуры РФ

ТАСС, 22 января. Депутата Заксобрания Пензенской области, которого ранее поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения, оштрафовали на 40 тыс. рублей за использование поддельного удостоверения сотрудника Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Вину в совершении преступления он признал. В ходе следствия от подозреваемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Судом ходатайство подозреваемого удовлетворено, уголовное дело прекращено, депутату назначен судебный штраф в размере 40 тыс. рублей",