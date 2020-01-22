Путин обсудил с представителями общественности реализацию идей из послания

Президент отметил, что структура потребительской корзины должна быть скорректирована с учетом увеличения доли овощей, фруктов, рыбы и мяса, от потребительской корзины будет зависеть размер прожиточного минимума в РФ.

УСМАНЬ/СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретился с представителями общественности Липецкой области и со студентами ведущих отечественных университетов, чтобы обсудить направления реализации идей, озвученных в послании Федеральному собранию. Большинство вопросов касались поддержки семей, борьбы с бедностью, обеспечения учеников школ горячим питанием, развития практик для студентов и грантов для учителей, а также работы некоммерческих организаций.

В связи с этим важно зафиксировать в Конституции РФ минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не ниже уровня прожиточного минимума.

"Если мы это сделаем, если в ходе всероссийского голосования люди поддержат эту поправку, то тогда никогда [никто] не сможет в будущем, ссылаясь на проблемы с бюджетом и ссылаясь на то, что есть другие более важные приоритеты, не исполнять эту норму, тогда это будет очень жестко", - добавил президент.

Он подчеркнул, что так же необходимо зафиксировать индексацию пенсий. "Если в Конституции будет записано, что индексация ежегодная обязательна, тогда от этого никому нельзя будет никуда деться", - добавил президент.

Президент подчеркнул, что доступ к расходованию средств материнского капитала появится у семей с момента рождения первого ребенка, а не достижения им определенного возраста, а предусмотренные для выплат пособий на первого ребенка средства перечисляются в регионы из федерального бюджета своевременно, и все выплаты семьи получат в срок.

Путин также заявил, что меры поддержки семей с детьми потребуют свыше 1 трлн рублей дополнительных расходов, что составит от 0,5% до 0,8% ВВП страны. Он пояснил, что в настоящее время сложно рассчитать точно, сколько человек придет за этой мерой поддержки или материнским капиталом на первого ребенка.

Президент сообщил, что семьи, в которых среднедушевой доход на одного члена семьи не превышает прожиточного минимума, до конца года могут обратиться за выплатами на детей в возрасте от трех до семи лет. Путин также отметил, что, если данная мера поддержки будет востребована гражданами, то сумма выплат увеличится с 5,5 тыс. рублей до 11 тыс. с 2021 года. Президент сообщил, что федеральное софинансирование выплат в связи с рождением третьего и последующих детей к 2024 году планируется распространить на все регионы России.

Оплата труда по "принципу справедливости"

Руководители медучреждений не должны получать в три-пять раз больше врачей, это несправедливо, заявил президент. "Нужно, чтобы структура в медицинском учреждении была, все-таки, справедливой. Чтобы начальство не получало в три-пять раз больше, чем рядовой врач", - сказал Путин.

Также президент призвал перейти на отраслевую систему оплаты труда. "Нужно определить постоянную выплату, ставку. Сейчас она у нас разнится от 30 до 50% от всей зарплаты", - пояснил он. При этом Путин предостерег от отказа от стимулирующих выплат и компенсационных доплат для медиков. "Причем надо создать единый перечень этих надбавок для всей страны, чтобы они не разнились от региона к региону в разы", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин сообщил, что решение о введении системы грантов для учителей уже принято, в настоящее время необходимо подготовиться к его реализации.

Защита интересов школьников

Профессиональную ориентацию в школах необходимо вводить с первого класса, заявил Путин. Он отметил, что в детских садах также нужно внедрять систему предшкольной подготовки, - "тем более, что там уже отработаны схемы поддержки семей с небольшими доходами". "Нужно, чтобы дети из любой семьи находились в одинаковых стартовых условиях", - добавил Путин.