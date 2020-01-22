Путин обсудил с представителями общественности реализацию идей из послания

УСМАНЬ/СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретился с представителями общественности Липецкой области и со студентами ведущих отечественных университетов, чтобы обсудить направления реализации идей, озвученных в послании Федеральному собранию. Большинство вопросов касались поддержки семей, борьбы с бедностью, обеспечения учеников школ горячим питанием, развития практик для студентов и грантов для учителей, а также работы некоммерческих организаций.
Меры по улучшению финансового положения россиян
Президент отметил, что структура потребительской корзины должна быть скорректирована с учетом увеличения доли овощей, фруктов, рыбы и мяса, от потребительской корзины будет зависеть размер прожиточного минимума в РФ.
В связи с этим важно зафиксировать в Конституции РФ минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не ниже уровня прожиточного минимума.
"Если мы это сделаем, если в ходе всероссийского голосования люди поддержат эту поправку, то тогда никогда [никто] не сможет в будущем, ссылаясь на проблемы с бюджетом и ссылаясь на то, что есть другие более важные приоритеты, не исполнять эту норму, тогда это будет очень жестко", - добавил президент.
Он подчеркнул, что так же необходимо зафиксировать индексацию пенсий. "Если в Конституции будет записано, что индексация ежегодная обязательна, тогда от этого никому нельзя будет никуда деться", - добавил президент.
Президент подчеркнул, что доступ к расходованию средств материнского капитала появится у семей с момента рождения первого ребенка, а не достижения им определенного возраста, а предусмотренные для выплат пособий на первого ребенка средства перечисляются в регионы из федерального бюджета своевременно, и все выплаты семьи получат в срок.
Путин также заявил, что меры поддержки семей с детьми потребуют свыше 1 трлн рублей дополнительных расходов, что составит от 0,5% до 0,8% ВВП страны. Он пояснил, что в настоящее время сложно рассчитать точно, сколько человек придет за этой мерой поддержки или материнским капиталом на первого ребенка.
Президент сообщил, что семьи, в которых среднедушевой доход на одного члена семьи не превышает прожиточного минимума, до конца года могут обратиться за выплатами на детей в возрасте от трех до семи лет. Путин также отметил, что, если данная мера поддержки будет востребована гражданами, то сумма выплат увеличится с 5,5 тыс. рублей до 11 тыс. с 2021 года. Президент сообщил, что федеральное софинансирование выплат в связи с рождением третьего и последующих детей к 2024 году планируется распространить на все регионы России.
Оплата труда по "принципу справедливости"
Руководители медучреждений не должны получать в три-пять раз больше врачей, это несправедливо, заявил президент. "Нужно, чтобы структура в медицинском учреждении была, все-таки, справедливой. Чтобы начальство не получало в три-пять раз больше, чем рядовой врач", - сказал Путин.
Также президент призвал перейти на отраслевую систему оплаты труда. "Нужно определить постоянную выплату, ставку. Сейчас она у нас разнится от 30 до 50% от всей зарплаты", - пояснил он. При этом Путин предостерег от отказа от стимулирующих выплат и компенсационных доплат для медиков. "Причем надо создать единый перечень этих надбавок для всей страны, чтобы они не разнились от региона к региону в разы", - подчеркнул глава государства.
Кроме того, Путин сообщил, что решение о введении системы грантов для учителей уже принято, в настоящее время необходимо подготовиться к его реализации.
Защита интересов школьников
Профессиональную ориентацию в школах необходимо вводить с первого класса, заявил Путин. Он отметил, что в детских садах также нужно внедрять систему предшкольной подготовки, - "тем более, что там уже отработаны схемы поддержки семей с небольшими доходами". "Нужно, чтобы дети из любой семьи находились в одинаковых стартовых условиях", - добавил Путин.
Кроме того, он согласился с идеей ужесточения требований и ответственности за нарушения при поставках питания в школы и сообщил, что правительство готовит предложения по этому вопросу. Также глава государства предложил выстраивать в регионах систему закупки местных продуктов в школы для обеспечения учеников начальных классов горячим питанием. Он отметил, что в настоящее время горячее питание в школах "далеко не везде есть". Президент призвал общественные палаты в регионах проконтролировать исполнение поручения.
Путин назвал "мразями и уродами" организаторов "групп смерти" в социальных сетях, провоцирующих подростков на суицид. По поводу этих "групп смерти" - что это за уроды, откуда они берутся? Те, которые молодых людей втягивают в суициды", - заявил он на встрече с общественностью в Липецкой области.
Глава государства признался, что когда в первый раз столкнулся с этим явлением, не мог поверить, что такие люди существуют. "Но как только полиция ими занялась, как я дал МВД соответствующее поручение, чтобы они занялись этими людьми, знаете, [оказалось, что это] мразь такая - вот пришла к ним полиция, и они сразу чуть в штаны не наложили, в буквальном смысле этого слова, как только поняли, что дорога им за решетку. Вот такая мразь этим занимается", - рассказал российский лидер.
Также президент не исключил, что ведущие музыкальные школы могут получить право на введение своих образовательных стандартов. Глава государства уточнил, что так как такого рода школы существуют при самих консерваториях, то можно было бы "договориться таким образом, чтобы консерватория принимала участие в разработке таких стандартов".
Поддержка студентов
В то же время президент призвал развивать высшее образование в регионах, а не "раздувать" столичные вузы. По его словам, важно, чтобы молодые люди не стремились уезжать из регионов, а имели возможность получить образование и достойную работу на местах.
Президент сообщил, что возможность перехода на целевое обучение для студентов-медиков независимо от курса, на котором они находятся, может быть предусмотрена уже в текущем учебном году. Он отметил, что правительство стремится добиться определенных показателей доли студентов целевого обучения: по программе "Лечебное дело" - 70% было по целевому назначению, педиатрии - 75%, а по остродефицитным специальностям - до 100%.
Кроме того, Путин поддержал идею создания ассоциации выпускников центра "Сириус", которые могли бы делиться опытом и продвигать образовательные идеи в своих регионах.
Глава государства добавил, что, помимо региональной системы "Сириуса", существует и много других проектов, направленных на поддержку творчества молодежи. "Мне кажется, что нужно пошире посмотреть и использовать все формы для того, чтобы поддержать ребят, которые хотят, могут и должны использовать все эти формы для своего профессионального роста", - сказал Путин.
Президент поддержал также предложение одного из участников встречи, являющегося студентом педагогического вуза, об организации в РФ конкурсов профессионального мастерства не только для педагогов, но и для учащихся по педагогическим специальностям.