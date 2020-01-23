Профсоюзы ожидают от Топилина возобновления индексации пенсий работающих пенсионеров

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) ожидает от нового главы Пенсионного фонда России (ПФР) Максима Топилина, который ранее занимал должность министра труда и соцзащиты РФ, возобновления индексации пенсий работающих пенсионеров. Об этом заявил в четверг ТАСС глава ФНПР Михаил Шмаков.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.

"Он достаточно хорошо знает вопросы пенсионного обеспечения. Самое главное, чтобы не было никаких предложений, ухудшающих положение пенсионеров. Я бы ему рекомендовал, и, что запомнится на этом посту, - вернуть индексацию работающим пенсионерам", - сказал Шмаков, комментируя назначение Топилина.

Экс-глава ПФР Антон Дроздов ранее говорил, что на возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам потребуется в 2020 году порядка 368 млрд рублей. Сегодня в РФ зарегистрировано 43 млн пенсионеров, из них 9,6 млн - работают. Индексация пенсий работающих пенсионеров прекращена с 2016 года. У неработающих она ежегодно индексируется с 1 января.

Шмаков также высоко оценил работу Топилина на посту министра. "Как министр он себя зарекомендовал достаточно активным и эффективным. Активно работал в Российской трехсторонней комиссии и в своем министерстве по всем направлениям", - добавил глава ФНПР.