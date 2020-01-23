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Парашют "Шанс" для спасения людей из высотных зданий выходит на рынок

Парашют позволяет десантироваться с высоты стандартного девятиэтажного дома - от 33 метров

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Новейшая парашютная система "Шанс" разработки холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех), благодаря которой люди смогут покинуть высотные здания в случае чрезвычайных ситуаций, получила сертификат соответствия и выходит на рынок. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Ростеха.

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Парашют "Шанс" разработан московским НИИ парашютостроения, он позволяет десантироваться с высоты стандартного девятиэтажного дома - от 33 м. В парашюте используется самая современная ткань с малой воздухопроницаемостью на основе полиамидного волокна. В "Шансе" три купола, удерживающие заданную скорость приземления, а также автоматическая система стабилизации тела, благодаря которой парашютом сможет воспользоваться даже человек, не имеющий навыков десантирования. Кроме того, в конструкцию внедрен ряд инновационных решений, которые не дают куполу складываться при контакте со зданием.

"У этой парашютной системы нет аналогов в мире. Ее ключевая особенность - возможность совершать прыжки с малых высот, где традиционные парашюты не работают. Для использования "Шанса" не нужна специальная подготовка - парашют раскрывается на нужной высоте самостоятельно", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора госкорпорации Олега Евтушенко.

Холдинг "Технодинамика" планирует приступить к серийному производству аварийно-спасательной системы в ближайшее время. Как отметил генеральный директор холдинга Игорь Насенков, парашют создан специально для больших городов с высотной застройкой, где затруднена экстренная эвакуация в случае чрезвычайных ситуаций.

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