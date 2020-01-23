Россельхознадзор усилил контроль за багажом пассажиров из Азии из-за коронавируса

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россельхознадзор усилил контроль за ввозом продукции в ручной клади и багаже приезжающих из стран Юго-Восточной Азии в связи с распространением коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Россельхознадзор усилил контроль за ввозом продукции в ручной клади и багаже приезжающих из стран Юго-Восточной Азии. Такие меры были введены после появления информации о вспышке пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса", - сообщил официальный представитель ведомства.

Он уточнил, что инспекторы Россельхознадзора работают в пунктах пропуска через границу РФ совместно с Таможенной службой. Проверяется багаж и ручная кладь и не допускается к ввозу животноводческая продукция без заводской упаковки, превышающая допустимые 5 кг и не прошедшая термическую обработку.

"Есть основания предполагать, что заболевание является зоонозом, то есть его природный резервуар - животные. Поэтому мы также рекомендуем путешественникам в страны Юго-Восточной Азии ограничить контакты с ними", - добавили в Россельхознадзоре.