{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

В Макао из-за коронавируса могут закрыть все казино

Персонал игорных заведений обязали носить респираторные маски

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 января. /ТАСС/. Власти Макао не исключают возможность временного закрытия всех игорных заведений в городе на фоне выявления второго случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом в четверг сообщила радиостанция RTHK со ссылкой на главу исполнительной власти этого специального административного района КНР Хэ Ичэна.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Он призвал местных жителей по возможности оставаться дома и избегать большого скопления людей.

23 января в Макао был выявлен второй завозной случай заболевания коронавирусом у 66-летнего мужчины, приехавшего из города Ухань (китайская провинция Хубэй). Четыре члена его семьи помещены на карантин.

Ранее заражение было диагностировано у 52-летней женщины, приехавшей из того же города. Выяснилось, что в Макао она активно посещала казино. Администрация игорных заведений обязала весь персонал носить респираторные маски.

Для предотвращения распространения вируса местные власти отменили праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю, а также обязали всех посетителей города при въезде заполнять декларацию о состоянии здоровья. Усилены санитарно-контрольные меры на причалах паромов, прибывающих из Гонконга, а также на границе с соседним Чжухаем (провинция Гуандун).

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Москалькова считает недопустимым отказ осужденной в РФ израильтянке во встречах с матерью
Уполномоченный по правам человека сообщила, что ее посещение Наам Иссахар планировалось давно и не связано помилованием
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС