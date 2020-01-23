В Макао из-за коронавируса могут закрыть все казино

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 января. /ТАСС/. Власти Макао не исключают возможность временного закрытия всех игорных заведений в городе на фоне выявления второго случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом в четверг сообщила радиостанция RTHK со ссылкой на главу исполнительной власти этого специального административного района КНР Хэ Ичэна.

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Он призвал местных жителей по возможности оставаться дома и избегать большого скопления людей.

23 января в Макао был выявлен второй завозной случай заболевания коронавирусом у 66-летнего мужчины, приехавшего из города Ухань (китайская провинция Хубэй). Четыре члена его семьи помещены на карантин.

Ранее заражение было диагностировано у 52-летней женщины, приехавшей из того же города. Выяснилось, что в Макао она активно посещала казино. Администрация игорных заведений обязала весь персонал носить респираторные маски.

Для предотвращения распространения вируса местные власти отменили праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю, а также обязали всех посетителей города при въезде заполнять декларацию о состоянии здоровья. Усилены санитарно-контрольные меры на причалах паромов, прибывающих из Гонконга, а также на границе с соседним Чжухаем (провинция Гуандун).