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Китайская вирусная пневмония

В Белоруссии не подтвердили новый коронавирус у прибывшей из КНР гражданки

Девушка прилетела из Шанхая 20 января. Ей поставили предварительный диагноз ОРВИ

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Белорусские врачи не выявили у прибывшей из КНР гражданки коронавирус нового типа, о чем утверждал ее знакомый россиянин из Санкт-Петербурга, госпитализированный после совместной поездки в Китай. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Минздрава.

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"Министерство здравоохранения Республики Беларусь подтверждает, что вчера в Минскую инфекционную больницу была госпитализирована пациентка с жалобами на боли в мышцах, повышением температуры тела до 38,5, кашлем. Предварительный диагноз - острая респираторная вирусная инфекция", - говорится в сообщении.

Из беседы с пациенткой стало известно, что 20 января она вернулась из поездки в Китай (Шанхай). "На сегодняшний момент девушка находится, как и другие пациенты с неподтвержденными диагнозами, в отдельном боксе", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что в больнице был проведен консилиум.

"Выставлен диагноз, который на данный момент уже подтвержден лабораторно - грипп В, средней степени тяжести. Проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции", - сообщили в Минздраве.

В четверг стало известно, что в минской больнице находится знакомая россиянина из Санкт-Петербурга, который попал в больницу после поездки в Китай с белоруской. Об этом он сам написал в соцсетях.

Минздрав Белоруссии заявил, что отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране, в пунктах пропуска ведется особый санитарно-карантинный контроль.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. По последним данным, число зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в Китае возросло до 617. Случаи подтверждены в 25 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая. В стране было зарегистрировано 17 случаев смерти от пневмонии, все они произошли в провинции Хубэй. Кроме того, случаи заражения выявлены в США, Японии, Республике Корея, Таиланде.

Теги
БелоруссияРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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