В Париже китаянка с симптомами лихорадки обманом прошла контроль в аэропорту

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ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Посольство Китая во Франции связалось с жительницей китайского города Ухань, которая с симптомами лихорадки и кашлем смогла пройти медицинский контроль в аэропорту Парижа, выпив жаропонижающие. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря китайского дипломатического представительства, размещенном в четверг на его сайте.

"Недавно посольство Китая получило звонки и письма от китайских граждан, сообщивших о жительнице города Ухань, разместившей в соцсети Wechat информацию о том, что у нее были симптомы лихорадки и кашель, но она приняла жаропонижающие и сумела пройти контроль в аэропорту и проникнуть на территорию Франции", - отмечается в сообщении.

"Посольство Франции в Китае придает особое внимание полученной информации. Вечером 22 января дипломаты связались с мадам Ян и попросили ее незамедлительно обратиться в экстренные медицинские службы, чтобы получить необходимую помощь", - подчеркивается в заявлении.