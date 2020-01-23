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Китайская вирусная пневмония

В Сингапуре подтвержден первый случай пневмонии, вызванной новым коронавирусом

Заболевшим оказался мужчина, который прибыл в страну из китайского города Ухань в составе туристической группы

СИНГАПУР, 23 января. /ТАСС/. Первый случай заболевания пневмонии нового типа, вызванный короновирусом 2019-nCoV, зафиксирован в Сингапуре. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении министерства здравоохранения республики.

По данным ведомства, 66-летний мужчина, житель китайского города Ухань, прибыл в Сингапур в понедельник в составе туристической группы.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни. Это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число заболевших в Китае уже превысило 630 человек, зафиксировано 17 летальных исходов. Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах - Таиланде (три случая), Республике Корея, США и Японии (по одному заболевшему).

Теги
СингапурКитайская вирусная пневмония
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