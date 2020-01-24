СМИ: в Китае 10 городов провинции Хубэй приостановили работу транспорта из-за коронавируса

ПЕКИН, 24 января. /ТАСС/. По меньшей мере десять городов центральной китайской провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за эпидемии пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом в пятницу сообщила газета "Хубэй жибао".

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

В административном центре провинции городе Ухань с населением 11,08 млн человек, где впервые была зафиксирована вспышка заболевания, приостановлена работа городских автобусов, метрополитена, аэропорта и железнодорожного вокзала, временно прекращены междугородние пассажирские перевозки. В городе Эчжоу (1,1 млн) закрыт доступ к железнодорожному вокзалу. В Саньтао (1,56 млн) приостановлена работа общественного транспорта, паромного сообщения, прекращено движение транспортных средств, соединяющих город и сельскую местность. На железнодорожном вокзале проводится проверка температуры прибывающих в Саньтао пассажиров.

В Чжицзяне (550 тыс.) приостановлено движение междугородних автобусов, а также транспортных средств, соединяющих город и сельскую местность. Все коммерческие предприятия, за исключением супермаркетов, медицинских учреждений, рынков сельскохозяйственной продукции, заправочных станций, магазинов детских товаров, а также аптек, временно закрыты.

В Цяньцзяне (962 тыс.) приостановлена работа городского транспорта, междугородних автобусов, паромного сообщения. В Хуангане (7,5 млн) временно прекращено движение междугородних автобусов, городского общественного транспорта, закрыт железнодорожный вокзал. В Чиби (535 тыс.) и Сяньнине (2,54 млн) приостановлена работа общественного транспорта, автобусов, курсирующих между городом и сельской местностью, временно запрещено движение по туристическим маршрутам. В Хуанши (2,69 млн) и Эньши (809,2 тыс.) меры коснулись городского транспорта, в последнем также закрыты культурно-развлекательные заведения города.

Сообщается, что о времени возобновления работы транспорта, коммерческих предприятий и досуговых мест будет объявлено отдельно.

По данным на утро пятницы, от пневмонии нового типа в Китае умерли 26 человек, подтверждено 849 случаев заболевания.