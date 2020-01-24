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Двух ранее госпитализированных в Петербурге с подозрением на коронавирус выпишут в пятницу

Еще у одного пациента - китайского студента - специалисты инфекционной больницы пока не выявили конкретного возбудителя заболевания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Двух из трех ранее госпитализированных в Петербурге с подозрением на коронавирус выпишут в пятницу, сообщил журналистам главврач инфекционной больницы им. С. П. Боткина Алексей Яковлев.

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В инфекционной больнице Петербурга находятся три человека - госпитализированная из гостиницы туристка из Китая, россиянин, направленный в стационар из аэропорта Пулково в начале текущей недели, и китайский студент, который прибыл в город ранее, но почувствовал себя плохо и обратился к медикам только на днях.

"Один [пациент] готовится к выписке, еще один во второй половине дня будет готов к выписке", - сказал Яковлев.

Проведенные в инфекционной больнице им. С. П. Боткина лабораторные анализы госпитализированного из аэропорта российского туриста выявили парагрипп третьего типа. Анализы гражданки КНР, которая была доставлена в больницу с жалобами на повышенную температуру и признаки интоксикации организма из гостиницы, показали у нее грипп "А". Конкретного возбудителя заболевания у китайского студента пока не выявлено.

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РоссияСанкт-Петербург
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