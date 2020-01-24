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Источник опроверг информацию о массовых увольнениях в Генпрокуратуре

Рапорты написали только первый замгенпрокурора Александр Буксман и руководитель управления взаимодействия со СМИ Александр Куренной, уточнил собеседник агентства
Здание Генеральной прокуратуры РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание Генеральной прокуратуры РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Никаких массовых заявлений об увольнении из Генеральной прокуратуры с приходом нового генерального прокурора Игоря Краснова нет. Об этом ТАСС сообщил источник.

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Ранее некоторые СМИ сообщили о якобы грядущих увольнениях целого ряда заместителей генерального прокурора и руководителей главных управлений надзорного ведомства.

"Информация о массовых рапортах об увольнении не соответствует действительности. Рапорты написали только первый замгенпрокурора Александр Буксман и руководитель управления взаимодействия со СМИ Александр Куренной", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что Куренной писал заявление еще на имя Юрия Чайки, он уже уволился из Генеральной прокуратуры и переходит на работу в полпредство СКФО. "Других заявлений об уходе не было", - отметил источник.

В понедельник Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку с поста генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ. 22 января Совет Федерации назначил Краснова генеральным прокурором. Юрий Чайка стал полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Теги
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