"Аэрофлот" разрешит пассажирам обменять или сдать билеты в Китай из-за коронавируса

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" разрешит пассажирам обменять или сдать билеты в Китай с вылетом до 7 февраля из-за вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса. Об этом сообщает в пятницу перевозчик.

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"В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае "Аэрофлот" принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям "Аэрофлота" в/из Китая (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин), а также в рамках код-шеринга с китайскими партнерами "Аэрофлота" China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань)", - говорится в сообщении.

"Аэрофлот" также отмечает, что возможность распространяется на билеты, которые куплены позже 24 января. Обменять можно билет с датой вылета до 29 февраля, вернуть - только билеты с вылетом до 7 февраля.

Первые случаи заболевания неизвестным ранее коронавирусом 2019-nCoV произошли в декабре 2019 года в городе Ухань. Согласно последним данным, в Китае от пневмонии, которую вызывает вирус, умерли 26 человек, а общее количество случаев заражения в стране достигло 900.

Кроме того, зафиксированы случаи заражения за пределами Китая: в Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Японии и США.