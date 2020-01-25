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В Рязани простились со старейшим практикующим хирургом России Аллой Левушкиной

Ее похоронят на Скорбященском кладбище города

ТАСС, 25 января. Десятки людей пришли на прощание в рязанской больнице №11 со старейшим практикующим хирургом России Аллой Левушкиной, которая умерла в возрасте 92 лет. Об этом рассказала ТАСС представитель медицинского учреждения.

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"В актовом зале больницы прошла церемония прощания с Аллой Ильиничной. В том числе присутствовали представители регионального Министерства здравоохранения, ее коллеги по больнице", - сказала собеседница агентства.

Левушкину похоронят на Скорбященском кладбище в Рязани.

Хирург-проктолог Алла Левушкина умерла в пятницу в Рязани на 93-м году жизни. По состоянию здоровья она прекратила свою деятельность в больнице №11 Рязани в 2018 году, в практическом здравоохранении проработала 67 лет. В 2014 году ей вручили врачебную премию "Призвание" в номинации "За верность профессии".

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РоссияРязанская область
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