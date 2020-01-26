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Китайская вирусная пневмония

Город Тяньцзинь в Китае приостановит автобусное сообщение с регионами из-за пневмонии

Население города около 15,6 млн человек

ПЕКИН, 26 января. /ТАСС/. Власти китайского города центрального подчинения Тяньцзинь приняли решение с 27 января приостановить регулярное автобусное сообщение с другими регионами Китая из-за эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Об этом сообщило в воскресенье правительство города с населением около 15,6 млн человек.

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"С 27 января в соответствии с указаниями правительства по борьбе и профилактике эпидемии будут приостановлены входящие и исходящие межпровинциальные автобусные рейсы дальнего следования, а также аренда автобусов для межпровинциальных поездок и туризма. О времени восстановления рейсов будет сообщено дополнительно", - говорится в заявлении властей.

По последним данным, в Тяньцзине подтверждено 10 случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV.

 

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КитайКитайская вирусная пневмония
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Китайская вирусная пневмония
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?
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