"Аэрофлот" учтет мнение пассажиров при изменении правил провоза животных

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" откроет линию для сбора предложений пассажиров по пересмотру правил транспортировки животных. Об этом в воскресенье сообщается на странице авиакомпании в Facebook.
Авиакомпания заявляла, что планирует выступить инициатором пересмотра технологий обработки багажа хендлинговыми компаниями и, в частности, переносок с домашними животными во всех российских аэропортах. Такое заявление прозвучало на фоне сообщения издания Baza о гибели двух котов и получении обморожения третьим животным из-за неправильной обработки багажа одного из пассажиров при пересадке в Шереметьево.
"Мы предложили пересмотреть правила транспортировки животных, и эту идею поддержал аэропорт Шереметьево. В самое ближайшее время мы откроем линию для сбора ваших предложений", - говорится в обращенном к пассажирам сообщении авиакомпании.
Ранее компания отмечала, что ответственность за происшествие несут грузчики аэропорта Шереметьево, поскольку наземное обслуживание рейсов "Аэрофлота" находится в зоне ответственности компании "Шереметьево Хендлинг". В свою очередь администрация аэропорта Шереметьево сообщила, что по факту инцидента проводится служебное расследование, а после установления причин происшествия сотрудники оператора "Шереметьево Хэндлинг", по вине которых при обслуживании багажа погибли животные, понесут наказание.