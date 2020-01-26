"Аэрофлот" учтет мнение пассажиров при изменении правил провоза животных

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" откроет линию для сбора предложений пассажиров по пересмотру правил транспортировки животных. Об этом в воскресенье сообщается на странице авиакомпании в Facebook .

Авиакомпания заявляла, что планирует выступить инициатором пересмотра технологий обработки багажа хендлинговыми компаниями и, в частности, переносок с домашними животными во всех российских аэропортах. Такое заявление прозвучало на фоне сообщения издания Baza о гибели двух котов и получении обморожения третьим животным из-за неправильной обработки багажа одного из пассажиров при пересадке в Шереметьево.

"Мы предложили пересмотреть правила транспортировки животных, и эту идею поддержал аэропорт Шереметьево. В самое ближайшее время мы откроем линию для сбора ваших предложений", - говорится в обращенном к пассажирам сообщении авиакомпании.