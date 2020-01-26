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"Аэрофлот" учтет мнение пассажиров при изменении правил провоза животных

Авиакомпания в ближайшее время откроет линию для сбора предложений
Пункт ветеринарного контроля в аэропорту "Шереметьево" Антон Новодережкин/ТАСC
Описание
Пункт ветеринарного контроля в аэропорту "Шереметьево"
© Антон Новодережкин/ТАСC

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" откроет линию для сбора предложений пассажиров по пересмотру правил транспортировки животных. Об этом в воскресенье сообщается на странице авиакомпании в Facebook.

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Авиакомпания заявляла, что планирует выступить инициатором пересмотра технологий обработки багажа хендлинговыми компаниями и, в частности, переносок с домашними животными во всех российских аэропортах. Такое заявление прозвучало на фоне сообщения издания Baza о гибели двух котов и получении обморожения третьим животным из-за неправильной обработки багажа одного из пассажиров при пересадке в Шереметьево.

"Мы предложили пересмотреть правила транспортировки животных, и эту идею поддержал аэропорт Шереметьево. В самое ближайшее время мы откроем линию для сбора ваших предложений", - говорится в обращенном к пассажирам сообщении авиакомпании.

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Ранее компания отмечала, что ответственность за происшествие несут грузчики аэропорта Шереметьево, поскольку наземное обслуживание рейсов "Аэрофлота" находится в зоне ответственности компании "Шереметьево Хендлинг". В свою очередь администрация аэропорта Шереметьево сообщила, что по факту инцидента проводится служебное расследование, а после установления причин происшествия сотрудники оператора "Шереметьево Хэндлинг", по вине которых при обслуживании багажа погибли животные, понесут наказание.

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