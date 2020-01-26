Граждан КНР с подозрением на коронавирус не пустят через границу в Благовещенске

ТАСС, 26 января. Пограничные службы в Благовещенске Амурской области, который находится на границе с Китаем, будут отправлять граждан КНР обратно в республику при подозрении на заболевание, вызванное новым типом коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"На пунктах пропуска (благовещенская таможня и аэропорт) проводится тщательный контроль, работают специалисты с тепловизорами. На благовещенской таможне будет действовать двойной контроль: специалисты оценят состояние людей сначала в каждом прибывающем автобусе, а затем и на пункте пропуска. Граждане КНР с подозрением на инфекцию будут отправляться обратно в Хэйхэ, а россиян планируют помещать в изолятор, а затем госпитализировать в боксы инфекционной больницы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с начала года на пунктах санитарно-карантинного контроля досмотрено более 70 тыс. человек. Въехало более 9 тыс. граждан Китая, около 4 тыс. туристов вернулись из стран Юго-Восточной Азии и КНР. Выявлены пять человек, которые заболели после посещения Китая, по трем случаям коронавирусная инфекция не подтвердилась. Результаты по двум оставшимся станут известны в ближайшее время.

"Был введен режим повышенной готовности, реализуется утвержденный план работы. Всем муниципалитетам и ведомствам даны рекомендации и распоряжения. Главная на сегодня мера - это отказ от посещения КНР. Известно, что туроператоры области приостанавливают отправку туристических групп на курорты Китая. Гражданам также рекомендуется отказаться от посещения таких стран Юго-Восточной Азии, как Таиланд и Вьетнам", - отмечается в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Коронавирус 2019-nCoV также уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре и Японии.

Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания достигает 2027 человек, число смертей составляет 57.