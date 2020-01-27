Власти Сингапура усилят контроль на границе из-за вспышки новой пневмонии

СИНГАПУР, 27 января. /ТАСС/. Власти Сингапура усилят санитарно-карантинные меры для недопущения распространения в городе-государстве коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр здравоохранения Гань Ким Юн, который возглавляет специально созданную межведомственную группу по профилактике проникновения пневмонии из Уханя.

По его словам, с 29 января "у всех пассажиров, прибывающих в аэропорт Чанги, будет измеряться температура". "Сейчас такие меры действуют только в отношении тех, кто прилетает из городов Китая", - уточнил он. "Особый контроль будет установлен за теми пассажирами, у кого в документах значится история посещений провинции Хубэй", - сказал министр. "Служащие и студенты, вернувшиеся в Сингапур из КНР, в течение 14 дней должны будут ежедневно измерять температуру тела и сообщать о состоянии здоровья", - отметил глава Минздрава.

"Ситуация развивается стремительно, и правительство готово предпринять дополнительные меры в случае необходимости", - заявил Гань Ким Юн.

На сегодняшний день в Сингапуре было обнаружено четверо инфицированных, все они являются туристами из Китая. С подозрением на пневмонию были госпитализированы более 90 человек, из которых примерно у 40 новый коронавирус подтвержден не был.