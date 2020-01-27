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Китайская вирусная пневмония

В Хабаровском крае создают штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом

В него войдут специалисты Роспотребнадзора, Федеральной службы по ветеринарии, пограничного управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО и других надзорных органов

ТАСС,  27 января. Оперативный штаб по контролю за развитием ситуации с коронавирусом с привлечением специалистов различных ведомств создают в Хабаровском крае, сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

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"Несмотря на уже принятые шаги, нам надо организовать дополнительные барьеры для проникновения инфекции. Этим займется оперативный штаб, участники которого должны будут анализировать всю последнюю информацию о проблеме и принимать экстренные меры. До конца понедельника штаб должен быть сформирован и приступить к работе", - приводятся в сообщении слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Уточняется, что в оперативный штаб войдут специалисты Роспотребнадзора, Федеральной службы по ветеринарии, пограничного управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО и других надзорных органов.

По данным администрации, власти планируют установить дополнительные карантинные посты на междугородных трассах на территории Хабаровского края, чтобы тщательнее проверять ввоз пищевой продукции, произведенной в Китае. Кроме того, рассматривается возможность продления перерыва в работе пункта пропуска "Покровка", который в данный момент закрыт из-за китайского Нового года до 29 января.

В регионе продолжают усиливать меры безопасности в связи с распространением заболевания пневмонией нового типа в соседнем государстве. В аэропорту, а также на погранпереходе установлен двойной контроль досмотра пассажиров. В режим повышенной готовности были приведены все больницы и поликлиники, для которых установили новые правила приема пациентов. Жителям края санитарные врачи рекомендовали не посещать Китай, а тем, кто уехал - соблюдать максимальные правила гигиены.

Вывоз хабаровских туристов с Хайнаня

В свою очередь представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма Валентина Асеева уточнила, что большинство туристов из Хабаровского края, отдыхающих на Хайнане, вывезут специальным рейсом в середине недели.

Туроператор "Русь-Тур" в связи со вспышкой коронавируса объявил о намерении досрочно вывезти своих клиентов с китайского острова. Рейсы на Хайнань из Хабаровска осуществлялись дважды в неделю.

"На острове сейчас может находиться порядка 180 туристов из Хабаровского края, на 29 января запланирован рейс, который, по предварительной информации, сможет вывести всех людей. Части придется прервать свой отпуск, с ними будет решаться вопрос о компенсации за неиспользованные дни тура", - сказала Асеева.

Как сообщили ТАСС в комитете по туризму Министерства культуры Хабаровского края, вывоз туристов из Хабаровска на Хайнань, запланированный на 26 января, отменили, туристические компании сейчас работают с людьми по возврату затраченных денежных средств, либо по переносу сроков поездки или изменению направления. Фиксируются случаи отказа от путевок по китайским направлениям с учетом складывающейся ситуации с коронавирусом.

Ростуризм в пятницу, 24 января в связи с возникновением угрозы здоровью и жизни российских туристов из-за вспышки нового типа коронавируса в Китае рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации. Крупнейшие туроператоры РФ объявили о приостановке продажи туров.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухань. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,7 тыс. человек, число летальных исходов составляет 80. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Теги
РоссияХабаровский крайКитайская вирусная пневмония
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