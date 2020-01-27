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Китайская вирусная пневмония
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Рябков заявил, что у РФ нет нареканий к взаимодействию с КНР по теме коронавируса

Как сообщил замглавы МИД РФ, Россия находится в теснейшем контакте со всеми профильными структурами КНР по этому вопросу

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Тесное взаимодействие России с КНР по ситуации с коронавирусом не вызывает никаких нареканий. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Мы в теснейшем контакте со всеми профильными структурами КНР, и взаимодействие не вызывает никаких нареканий", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, могут ли возникнуть трудности с выездом у россиян при желании покинуть китайский город Ухань.

Ранее власти Индонезии и Казахстана сообщили, что руководство КНР пока не дает разрешение на организованный выезд граждан этих стран из Уханя.

Теги
КазахстанИндонезияРоссияКитайРябков, Сергей АлексеевичКитайская вирусная пневмония
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