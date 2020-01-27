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75-летие Победы

В Софии у памятника Советской армии прошла акция памяти о Холокосте

В ходе мероприятия Болгарский антифашистский союз выразил возмущение попытками польских властей переписать историю войны

СОФИЯ, 27 января. /ТАСС/. Акция памяти о Холокосте и жертвах Второй мировой войны прошла в понедельник у памятника Советской армии в столице Болгарии. Церемонию возложения венков и цветов сопровождали звуки "Бухенвальдского набата", песни - символа борьбы народов за мир, в ней приняли участие представители посольства России в Болгарии и Российского культурно-информационного центра, дипломатических миссий Белоруссии, Кубы, Сербии, болгарских общественных организаций.

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Организатором акции стал Болгарский антифашистский союз, который в декларации, прочитанной перед участниками мероприятия, выразил возмущение попытками польских властей переписать историю войны.

"Мы никогда не забудем освободительную роль Красной армии во Второй мировой войне, в том числе в освобождении Освенцима", - было подчеркнуто в заявлении.

27 января - в Международный день памяти жертв Холокоста - весь мир вспоминает трагическую гибель миллионов невинных людей от рук фашистов. 75 лет назад в этот день был освобожден Красной армией крупнейший нацистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау. Здесь нацистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан.

Теги
Болгария75-летие Победы
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