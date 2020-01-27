{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело об убийстве ребенка в Саратове

Полиция начала проверку действий матери убитой в Саратове девочки

Правоохранительные органы отреагировали на опубликованное в интернете письмо, в котором сообщалось, что Елена Киселева не провожала дочь в школу

САРАТОВ, 27 января. /ТАСС/. Полицейские начали проверку в отношении матери убитой в Саратове девятилетней девочки, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

На эту тему
Убийство девятилетней девочки в Саратове. Главное

Ранее в интернете появилось обращение к прокурору "дать оценку действий / бездействий Елены Киселевой" в связи с тем, что последняя не провожала дочь в школу, а также "оценить возможность воспитания этой семьей второго ребенка". К сообщению, опубликованному пользователем с ником Анна Вадимовна, был приложен документ за подписью прокурора области Филипенко, в котором указывалось, что "проверка изложенных в обращении доводов" поручена прокуратуре Кировского района. Однако в прокуратуре ТАСС сообщили, что проверку не проводят, а материалы передали в полицию.

"По материалам, которые поступили в отдел полиции Кировского района города Саратова, проводится проверка в отношении Елены Киселевой, мамы убитой девочки", - сказала собеседница агентства.

Теги
РоссияСаратовская областьДело об убийстве ребенка в Саратове
Реклама на ТАСС
Строительство туркластера "Карельское Беломорье" может начаться в 2021 году
До 1 мая планируется завершить реконструкцию здания в Беломорске, где расположится Музей Карельского фронта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС