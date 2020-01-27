Полиция начала проверку действий матери убитой в Саратове девочки

САРАТОВ, 27 января. /ТАСС/. Полицейские начали проверку в отношении матери убитой в Саратове девятилетней девочки, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Ранее в интернете появилось обращение к прокурору "дать оценку действий / бездействий Елены Киселевой" в связи с тем, что последняя не провожала дочь в школу, а также "оценить возможность воспитания этой семьей второго ребенка". К сообщению, опубликованному пользователем с ником Анна Вадимовна, был приложен документ за подписью прокурора области Филипенко, в котором указывалось, что "проверка изложенных в обращении доводов" поручена прокуратуре Кировского района. Однако в прокуратуре ТАСС сообщили, что проверку не проводят, а материалы передали в полицию.

"По материалам, которые поступили в отдел полиции Кировского района города Саратова, проводится проверка в отношении Елены Киселевой, мамы убитой девочки", - сказала собеседница агентства.