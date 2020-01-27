В Саратове маме госпитализированного с опьянением мальчика грозит штраф до 2 тыс. рублей

САРАТОВ, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции составили протокол в отношении матери 10-летнего мальчика, которого госпитализировали с алкогольным опьянением в Саратове, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

22 января учащегося четвертого класса школы (2009 г. р.) доставили с улицы с диагнозом отравление неизвестным веществом, алкогольная интоксикация. Скорую помощь ему вызвала прохожая. Ребенок сам обратился к женщине, сообщив, что плохо себя чувствует.

"Полицией составлен протокол на маму по статье 20.22 КоАП РФ ("Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции")", - сказала собеседница агентства, уточнив, что данный протокол направлен в комиссию по делам несовершеннолетних. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 1500 до 2000 рублей.

Как рассказал ТАСС источник в оперативных службах региона, мальчик в настоящий момент уже выписан из больницы, его жизни ничего не угрожает.