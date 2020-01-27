США предложили Китаю помощь в связи со вспышкой коронавируса

ТАСС, 27 января. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что США предложили Китаю помощь в борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Мы поддерживаем тесные контакты с Китаем касательно этого вируса. В США зарегистрировано очень мало случаев, но мы начеку. Мы предложили Китаю и президенту [председателю КНР] Си [Цзиньпину] любую помощь, если она нужна. Наши эксперты невероятны!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане, административном центре провинции Хубэй, крупном торгово-промышленном центре Китая с населением более 11 млн человек. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,8 тыс., число летальных исходов составляет 81.