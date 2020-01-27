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Китайская вирусная пневмония
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США предложили Китаю помощь в связи со вспышкой коронавируса

Американский президент Дональд Трамп отметил, что Вашингтон поддерживаем тесные контакты с Пекином касательно сложившейся ситуации

ТАСС, 27 января. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что США предложили Китаю помощь в борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV.

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"Мы поддерживаем тесные контакты с Китаем касательно этого вируса. В США зарегистрировано очень мало случаев, но мы начеку. Мы предложили Китаю и президенту [председателю КНР] Си [Цзиньпину] любую помощь, если она нужна. Наши эксперты невероятны!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане, административном центре провинции Хубэй, крупном торгово-промышленном центре Китая с населением более 11 млн человек. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,8 тыс., число летальных исходов составляет 81.

Теги
АвстралияСШАКитайСи ЦзиньпинВьетнамТрамп, ДональдКитайская вирусная пневмония
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