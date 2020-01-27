Президент Словакии и премьер Чехии заявили в Освенциме о необходимости борьбы с фашизмом

ОСВЕНЦИМ /Польша/, 27 января. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, принявшие в понедельник участие в памятных мероприятиях в Освенциме на месте бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, заявили журналистам о необходимости борьбы с фашизмом и сохранении исторической памяти об ужасах Второй мировой войны.

"Фашизм до сих пор проявляется и у нас [в Словакии], в нашем обществе, - отметила Чапутова. - Именно поэтому, как я считаю, очень важно совместными силами сделать все возможное, чтобы он опять не прорвался к власти".

В Словакии 29 февраля текущего года предстоят выборы в Национальный совет (парламент) республики. Согласно опросам населения, свыше 10% словацких избирателей намерены отдать голоса базирующейся на идеологии неонацизма партии "Котлеба - Народная партия "Наша Словакия", которая заявляет о себе как о преемнице правившей в республике в период Второй мировой войны профашистской Словацкой народной партии.

"То, что здесь [в лагере Аушвиц-Биркенау] произошло, не свалилось само по себе с неба", - подчеркнул в свою очередь Бабиш. Тревожными сигналами о грядущих ужасах Холокоста были происходящие перед началом Второй мировой войны осквернения еврейских кладбищ, травля евреев в германской печати, появление оскорбительных для них надписей на улицах и насилие по отношению к ним в Третьем рейхе.