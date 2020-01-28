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Китайская вирусная пневмония
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В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В Минздраве Баварии сообщили, что новый тип пневмонии выявили у мужчины из района Штарнберг
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© EPA-EFE/SU YANG

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, подтвержден в ФРГ.

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Об этом сообщило в понедельник вечером Министерство здравоохранения германской федеральной земли Бавария.

Как отмечает ведомство, коронавирус был выявлен у мужчины из района Штарнберг. "Он находится под наблюдением и изолирован", - подчеркивается в сообщении. Медики оценивают его состояние как стабильное.

Риск распространения в регионе пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, считается в настоящее время незначительным.

Теги
ГерманияКитайская вирусная пневмония
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