В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, подтвержден в ФРГ.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

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Об этом сообщило в понедельник вечером Министерство здравоохранения германской федеральной земли Бавария.

Как отмечает ведомство, коронавирус был выявлен у мужчины из района Штарнберг. "Он находится под наблюдением и изолирован", - подчеркивается в сообщении. Медики оценивают его состояние как стабильное.

Риск распространения в регионе пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, считается в настоящее время незначительным.