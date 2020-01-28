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Китайская вирусная пневмония

Дальний Восток ограничивает туристический обмен с Китаем

По данным пресс-службы международного аэропорта Южно-Сахалинск, авиакомпания Azur air приостанавливает программу завоза туристов в КНР и в кратчайшие сроки вывезет отдыхающих россиян с острова Хайнань

ТАСС, 28 января. Регионы Дальнего Востока ограничивают туристический обмен с Китаем, где зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Пограничная с этой страной Амурская область приостановила все туры по КНР и по транспортному коридору вывезет туристов, операторы также приостанавливают турпоездки, сообщили представители властей и туроператоров.

"Министерством экономического развития и внешних связей области проведена работа с туристическими фирмами региона (25 организаций), все туры по Китаю приостановлены. 29 января туристической фирмой "Феникс" планируется возвращение 149 амурчан с острова Хайнань (КНР). Граждане будут приняты в соответствии со всеми международными медико-санитарными правилами", - процитировала пресс-служба слова главы амурского управления Роспотребнадзора Ольги Кургановой.

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Около 60 туристов сейчас находятся в соседнем с Благовещенском городе Хэйхэ, для их возвращения создадут транспортный коридор на пункте пропуска Благовещенск с соответствующим медицинским сопровождением. Чтобы российские туристы могли вернуться, власти Приамурья договорились с китайской стороной об организации разового автобусного рейса через пункт пропуска Хэйхэ в Благовещенск. После этого перерыв в работе пункта пропуска Хэйхэ продлится до 31 января, уточнила пресс-служба правительства Амурской области. Кроме того, для иностранных студентов, которые выехали в Китай, каникулы в вузах региона продлили до 24 февраля.

Туристы из Камчатского края не отказываются от поездок в Китай, несмотря на рекомендации воздержаться от таких путешествий. "Самым популярным направлением в Китай у камчатцев остается теплый остров Хайнань, пока случаев отказа от посещения этого места и сдачи путевок не зафиксировано, несмотря на все рекомендации Роспотребнадзора", - рассказали ТАСС в камчатском филиале туристической компании "Пегас туристик".

Пресс-служба международного аэропорта Южно-Сахалинск (Хомутово) сообщила, что авиакомпания Azur air приостанавливает программу завоза туристов в Китай и в кратчайшие сроки, начиная с 27 января, вывезет отдыхающих россиян с острова Хайнань. Эти изменения в китайской полетной программе сохранятся до стабилизации ситуации.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухань, сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания достигло почти более 4 тыс. человек, число летальных исходов составляет 106. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае. Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Германии, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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