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Полеты из Читы и Благовещенска на остров Хайнань приостановили из-за коронавируса в КНР

Запланированный на 29 января рейс в город Санья вылетит из Благовещенска без пассажиров для вывоза российских туристов, отдыхающих на курорте

ЧИТА, 28 января. /ТАСС/. Полеты самолетов из Благовещенска и Читы на остров Хайнань приостановили из-за вспышки в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом во вторник сообщили пресс-службы региональных правительств.

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"Программа полетов по международному направлению Благовещенск - Санья - Благовещенск приостановлена авиакомпанией "Якутия" в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в Китае. Запланированный на 29 января рейс в город Санья (Хайнань, КНР) вылетит из Благовещенска без пассажиров для вывоза российских туристов, отдыхающих на курорте. Все туристы вернутся в Благовещенск 30 января", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Амурской области.

В пресс-службе подчеркнули, что в международном секторе аэропорта в Благовещенске будут приняты все необходимые меры по выявлению признаков инфекционных заболеваний.

"До стабилизации обстановки в Китае авиакомпания "Якутия" отменила рейсы в город Санья 5 и 12 февраля из Благовещенска. При улучшении ситуации полеты будут продолжены", - отметили в пресс-службе.

Пресс-служба губернатора Забайкальского края также сообщила, что рейсы из Читы на остров Хайнань временно приостановлены.

Теги
РоссияКитайЗабайкальский крайАмурская область
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