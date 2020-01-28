КНДР ввела карантин для прибывающих из Китая иностранцев сроком на месяц

ПХЕНЬЯН, 28 января. /ТАСС/. Власти КНДР приняли решение помещать всех прибывающих из Китая иностранцев в карантин сроком на один месяц в качестве превентивной меры против распространения коронавируса. Соответствующее сообщение опубликовало во вторник посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

"28 января российское посольство получило ноту из протокольного департамента МИД КНДР, в которой, в частности, говорится, что в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа все иностранцы, включая сотрудников аккредитованных в КНДР дипломатических миссий и представительств международных организаций, прибывающие в Корейскую Народно-Демократическую Республику из Китайской Народной Республики напрямую или транзитом через Российскую Федерацию, изолируются в нижеуказанных местах и находятся под медицинским наблюдением в течение одного месяца", - отмечается в тексте.

Как уточнила российская дипмиссия, все иностранцы после прибытия в КНДР будут в течение одного месяца находиться в специально отведенных местах под медицинским наблюдением.