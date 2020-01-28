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Китайская вирусная пневмония

Все региональные туроператоры в Приамурье приостановили продажу путевок в Китай

Это произошло из-за вспышки в этой стране пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 января. /ТАСС/. Все региональные туроператоры в Амурской области приостановили продажу путевок в Китай из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

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"Все турагентства приостановили продажу туров в КНР", - говорится в сообщении.

Сейчас, по данным пресс-службы областного правительства, 103 амурских туриста находятся на острове Хайнань, в Приамурье они прибудут 30 января через международный аэропорт Благовещенска - для этого 29 января за ними вылетает пустой чартерный рейс. "Прибывшие туристы пройдут все необходимые санитарные процедуры", - сообщили региональные власти.

Сейчас организован временный транспортный коридор из Китая в Благовещенск через пункт пропуска Хэйхэ. "По состоянию на 13:20 (07:20 мск) [на пункт пропуска] въехало 213 человек. Признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено", - сообщили в правительстве Приамурья, добавив, что въезд продолжается.

По словам руководителя Амурского управления Роспотребнадзора Ольги Кургановой, это 194 россиянина, 17 граждан Китая с видом на жительство в России и два гражданина Эфиопии. "Один человек с подозрением на патологию неинфекционной природы на "скорой" доставлен в Благовещенскую городскую клиническую больницу для уточнения диагноза. С ним отдельно работают медики", - приводит пресс-служба слова Кургановой.

Ранее власти России и Китая договорились организовать временное "окно" для выезда российских туристов из КНР через закрытый ранее пункт пропуска между городами Благовещенск и Хэйхэ. Перевозка грузов и пассажиров здесь приостановлена до 1 февраля. Это связано с празднованием в Китае Нового года, а также с распространением коронавируса. Десятки граждан России, находившихся в Китае с туристическими, учебными и деловыми целями, искали способы вернуться домой.

Теги
РоссияАмурская областьКитайская вирусная пневмония
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