Воронежские власти создали спецкомиссию для лечения двух человек, вернувшихся из Китая

ВОРОНЕЖ, 28 января. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев создал специальную комиссию после госпитализации двух вернувшихся из Китая человека с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель пресс-службы правительства региона Артем Сокольников.

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"По поручению губернатора Александра Гусева создана специальная комиссия, <...> которая будет контролировать ход событий: в Воронеже госпитализированы два пациента с острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), недавно вернувшиеся из КНР - 55-летняя женщина и 35-летний мужчина", - сказал Сокольников.

По его данным, при госпитализации женщины и мужчины были использованы специальные средства противоэпидемической защиты, санитарный транспорт с изолирующим боксом внутри и специальная экипировка медработников.

Как рассказал ТАСС представитель Центра медицины катастроф, медики которого участвовали в госпитализации, женщина и мужчина несколько дней назад вернулись из Китая, они обратились в поликлиники по месту жительства с жалобами на высокую температуру. "Сейчас они госпитализированы в боксы для особо опасных инфекций в Воронежской областной детской больнице №2. С учетом анамнеза, того, что они прибыли из Китая, есть подозрение на коронавирус", - сказал собеседник.