{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Россия закроет 16 пунктов пропуска на границе с Китаем

Отдельные участки границы будут закрыты с 31 января для предупреждения проникновения в РФ коронавируса
Описание
© Игорь Агеенко/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Отдельные участки границы России с Китаем на Дальнем Востоке будут закрыты для предупреждения проникновения в Россию коронавируса с полуночи 31 января по местному времени. Соответствующее распоряжение правительства, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном сайте кабмина.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Минтрансу России совместно с Пограничной службой ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой согласно приложению", - говорится в документе. В этот перечень вошли 16 пунктов пропуска, в том числе - автомобильные и железнодорожные.

Ограничения коснутся следующих пунктов пропуска: Забайкальск - Маньчжурия (железнодорожный), Забайкальск - Маньчжурия (автомобильный), Староцурухайтуйский - Хэйшаньтоу, Олочи - Шивэй, Благовещенск - Хэйхэ, Поярково - Сюнькэ, Амурзет - Лобэй, Нижнеленинское - Тунцзян, Хабаровск - Фуюань, Покровка - Жаохэ, Турий Рог - Мишань, Пограничный - Суйфэньхэ (железнодорожный), Пограничный - Суйфэньхэ (автомобильный), Полтавка - Дуннин, Краскино - Хуньчунь и Махалино - Хуньчунь.

В документе указано, что принятые меры направлены на "предупреждение проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с территории КНР". При этом отмечается, что закрытие участков границы РФ с Китаем вызвано обоснованными причинами и носит "исключительно временный характер".

Согласно распоряжению, МИД России поручено "уведомить КНР, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер".

Кроме того, властям регионов, на территориях которых расположены закрытые пункты пропуска, поручено оказать помощь федеральным ведомствам в реализации распоряжения, а также проводить разъяснительную работу среди населения.

В новость были внесены изменения (14:40 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Чехия перестала из-за коронавируса выдавать визы гражданам Китая
Эта мера является временной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС