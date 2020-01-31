В гостинице в центре Москвы 14 граждан Китая пожаловались врачам на недомогание

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Четырнадцать граждан Китая пожаловались на недомогание врачам в гостинице "Four Seasons" в центре Москвы, об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

"Сразу 14 граждан Китая вызвали скорую помощь в гостиницу, они пожаловались медикам на недомогание, у части из них диагностирована высокая температура", - сказал собеседник агентства, добавив, что, по предварительным данным, у гостей столицы ОРВИ. По его словам, китайцы приехали в Москву в качестве туристов. В настоящее время на месте работают несколько бригад скорой помощи, которые обследуют туристов.

В Департаменте здравоохранения Москвы в свою очередь опровергли информацию о высокой температуре у туристов. "Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом <...> сообщает, что бригады cкорой медицинской помощи выезжали в отель Four Seasons к группе туристов из Китая из 14 человек, что обусловлено повышенными вниманием ко всем обращениям граждан из Китайской народной республики. Врачи осмотрели всех туристов на месте, информация о якобы высокой температуре у восьми человек не соответствует действительности. Только у одной пациентки были легкие признаки ОРВИ. Все обследованные находятся в удовлетворительном состоянии, в связи с чем госпитализация никому не потребовалась", - сообщили в ведомстве.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что восемь из 14 туристов заявили о высокой температуре.

В новость в 1:43 мск внесены имзенения - добавлена информация Департамента здравоохранения Москвы.