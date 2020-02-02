Минздрав Забайкалья рассказал об условиях содержания гражданина Китая с коронавирусом

ТАСС, 2 февраля. Врачи краевой инфекционной больницы Забайкалья создали необходимые условия для лечения зараженного новым коронавирусом гражданина Китая, он находится в стационаре и получает требуемую медицинскую помощь. Так журналистам в воскресенье в региональном Минздраве прокомментировали информацию о жалобах больного на условия содержания.

Ранее в ИА "Чита.Ру" появилась информация, что гражданин КНР Ван Юньбинь лежит в краевой инфекционной клинической больнице в городе Чите Забайкальского края с диагнозом "коронавирус". Однако, по его словам, врачи не предоставляют ему информацию об анализах и диагнозе. Он также жалуется, что условий в больнице недостаточно для реабилитации его семьи.

"Гражданин Китая, который 26 января с подозрением на коронавирус госпитализирован в краевую инфекционную больницу, помещен в специальный изолированный медицинский бокс и получает необходимую медицинскую помощь. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное, он получает противовирусную и дезинтоксикационную терапию. Необходимости в организации индивидуального врачебного поста нет, больной на выходных регулярно осматривался врачами дежурной смены. Что касается условий пребывания, бокс оборудован в соответствии с санитарными нормативами, обеспечен отдельной системой вентиляции, которая работает в автоматическом режиме", - сообщил представитель Минздрава.

Также в боксе есть отдельный санузел и горячая вода. Проводится трехразовая уборка помещения. Питание у пациента четырехразовое, соответствует требованиям по калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов. В аналогичных условиях в стационаре размещены женщина и ребенок, с которыми гражданин КНР постоянно контактировал. У женщины имеются средства связи на случай необходимости вызова медицинского персонала, отметили в Минздраве.