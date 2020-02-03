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Китайская вирусная пневмония

РЖД приостановила пассажирское сообщение с Китаем

Неиспользованные проездные документы пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" полностью приостановило пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом, говорится в сообщении компании, распространенном 2 февраля. Ранее поезда продолжали курсировать на маршруте Москва - Пекин.

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"В соответствии с письмом главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции с 00:00 мск 3 февраля 2020 года пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно осуществляться не будет", - говорится в пресс-релизе.

С 3 февраля отменили поезда номер3/4 Пекин - Москва формирования "Китайских железных дорог", поезд номер 320/20-19/319 Чита - Забайкальск - Пекин, беспересадочные вагоны Москва - Пекин, курсирующие в составах поездов номер2/1, номер 320/319 и номер20/19. "Беспересадочные вагоны Москва - Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва - Забайкальск", - добавили в РЖД.

Ранее РЖД приостановила движение международных пассажирских поездов номер402/401 Суйфэньхэ - Гродеково формирования "Китайских железных дорог", а также беспересадочной группы вагонов формирования "Федеральной пассажирской компании" сообщением Чита - Маньчжурия. При этом международное железнодорожное сообщение с Китаем до 3 февраля сохранялось на маршруте Москва - Пекин. "Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат", - отмечается в сообщении РЖД.

С 1 февраля приостановлено также осуществление российскими и китайскими авиакомпаниями регулярных пассажирских воздушных перевозок, в том числе коммерческих, из России в Китай и в обратном направлении. Исключение составляют регулярные рейсы Москва - Пекин и обратно, Москва - Шанхай и обратно, Москва - Гуанчжоу и обратно, Москва - Гонконг и обратно.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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